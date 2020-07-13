نباح "كلب" يوقع "حرامي شقق" في قبضة الشرطة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نباح كلب كان سببا في إفساد مخطط لص شرع في سرقة وحدة سكنية بمنطقة الهرم، مستغلا عدم تواجد قاطنيها.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من شرطة النجدة بضبط أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة شقة سكنية بدائرة القسم.

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وانتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة تنسيقا مع أقرب دورية أمنية. وتبين أن لصا انتهز فرصة غياب قاطني إحدى الشقق، وتسلل خلسة لسرقتها لكن ثمة مفاجئة أفسدت خطته.

فوجئ اللص بكلب حراسة داخل الشقة، فأسرع للهرب، إلا أن نباح الكلب أثار انتباه الجيران فطاردوا اللص وتمكنوا من ضبطه، وتحفظوا عليه لحين وصول الشرطة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.