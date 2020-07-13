شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر أزمة بقائمة «مستقبل وطن» لانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» أن حزب حماة وطن قرر عدم المشاركة في قائمة حزب مستقبل وطن، بشكل توافقى، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتراضا على تخصيص 8 مقاعد للحزب ضمن القائمة التي يراها «حماة وطن» غير مناسبة لدوره في الشارع السياسى.

وقال اللواء محمد الغباشى، المتحدث باسم الحزب، عقد المكتب التنفيذى للحزب اجتماعا طارئا، مساء أمس، برئاسة الفريق جلال هريدى، لمناقشة عدد المقاعد المخصصة للحزب ضمن القائمة، موضحا أن الحزب طالب بـ12 مقعدا ضمن قائمة التحالف، في بداية المشاورات مع تحالف مستقبل وطن.

واعتبر «الغباشى» أن 8 مقاعد رقم قليل جدا، لافتا إلى أن الحزب أصدر بيانا، عقب اجتماع المكتب التنفيذى، يرفض فيه الـ 8 مقاعد المخصصة للحزب، نظرا لأنها لا تتناسب مع ثقله وموقعه في الشارع السياسى، موضحا أن الحزب سيكتفى بالاشتراك في الانتخابات الفردية لمجلس الشيوخ في كافة المحافظات، وسيصدر بيانا بهذا الشأن، بعد الانتهاء من الاجتماع.

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن خوضه انتخابات الشيوخ، من خلال تحالف يضم أحزاب المصريين الأحرار وحماة الوطن والوفد والمؤتمر والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والغد ومصر الحديثة والحركة الوطنية وإرادة جيل والحرية المصرى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك حالة من الغليان داخل عدد من الأحزاب، منها الغد، والمخصص له مقعدان فقط، والمصريين الأحرار، المخصص له 3 مقاعد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان، مساء أمس، أن لجان المتابعة المشكلة من الهيئة، أغلقت في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها في الساعة الخامسة مساء، بعد انتهاء اليوم الثانى لتقديم أوراق الترشح.

وقال المستشار لاشين إبرهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن لجان المتابعة واصلت عملها لليوم الثانى على التوالى لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتابعت الهيئة سير عملية تلقى أوراق الترشح أولا بأول، والتى جرت في سهولة ويسر ولم يتم رصد أي مخالفات أو شكوى بشأن تلك العملية.

وأضاف «المستشار لاشين إبراهيم» أن اليوم الثانى من تلقى طلبات الترشح شهد قيام 89 مرشحا بالنظامى الفردى (مستقل وحزبى) والقوائم، ليرتفع إجمالى من تقدموا أمس وأمس الأول 323 مرشحا، مشيرا إلى أن الهيئة أزالت كافة المعوقات أمام المرشحين حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة.

ففى الأقصر، تلقت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار أيمن هدهد، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، أوراق 8 مرشحين محتملين، منذ فتح باب الترشح، وتبحث اللجنة مدى توافر الشروط المعلنة ومراجعتها وإرسالها إلى لجنة الفحص مرة أخرى، للتأكد من استيفاء شروط الترشح. وفى سوهاج، قبلت لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة سوهاج الابتدائية، برئاسة المستشار فرج حداد، رئيس المحكمة، أوراق مرشحين إثنين ليصل عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم إلى 12؛ منهم 5 مرشحين لحزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية.

وتقدم حزب مستقبل وطن بأوراق مرشحيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية الخمسة، وأجرى المرشحون الفحوص الطبية داخل مستشفى سوهاج العام.

وقال صلاح درويش، أمين لجنة التقييم والمتابعة بالحزب، إن أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، برئاسة محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، تقدمت بأوراق مرشحى الحزب إلى لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة سوهاج الابتدائية، لافتا إلى قبول أوراق مرشحى الحزب، وحصولهم على ترتيبهم في الكشوف والرموز الانتخابية.

وفى شمال سيناء استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشيح أوراق 4 مرشحين محتملين، منهم سيدة، بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

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وفى المنيا تلقت لجنة متابعة الانتخابات أوراق 11 مرشحا في اليوم الأول؛ منهم 7 من الأحزاب السياسية، و4 مستقلين، ولم يشهد اليوم الثانى تقدم أحد.

وأجرى حسام الدين عبدالرازق، نجل رئيس حزب مستقبل وطن، الفحص الطبى، لتقديم أوراقه بصفة احتياطية في قائمة الحزب.

وفى كفر الشيخ تقدم ١٠ مرشحين منهم ٣ مرشحين لحزب النور.

وفى القليوبية، ارتفع عدد المرشحين للمقاعد الفردية إلى 18، بعد تقدم 3 مرشحين بأوراقهم، وهم كل من مروة غريب عطية، مدير إدارة كهرباء قها، وتعد السيدة الثالثة المقرر خوضها الانتخابات على المقاعد الفردية، وندا محمد أمين، مدرس حاسب آلى، والدكتور عماد شكرى، إخصائى تحاليل طبية (مستقلين)، وقرروا خوض الانتخابات للمرة الأولى في تاريخهم.

وفى بور سعيد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، بدء توقيع الكشف الطبى على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ، عن محافظة بورسعيد بمستشفى السلام.

وكشفت الهيئة عن فحص 4 مرشحين محتملين لعضوية مجلس الشيوخ بمستشفى السلام.