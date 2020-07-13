شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تمنح الحكومة فرصة أخيرة لإنقاذ صناعة «المستلزمات الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات، برؤيتها حول آليات توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية فى مصر إلى عدة جهات حكومية الأيام الماضية، فى ظل التوجيهات الرئاسية بضرورة العمل على توطين تلك الصناعة المستلزمات فى مصر.

وقال شريف عزت، رئيس الشعية لـ«المصرى اليوم»، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مشتركة تضم هيئات الدواء والشراء الموحد والاستثمار والتنمية الصناعية لوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن اللجنة دعت عددا من ممثلى صناعة الأجهزة الطبية لاجتماعها الأول للاطلاع على أبرز المعوقات التى تواجه الصناعة.

وأشار إلى أن المصنعين أبدوا ترحيبهم بالتوجه الجديد من الحكومة، قائلا إن أزمة كورونا كشفت بدقة البعد الاستراتيجى لتلك الصناعة وأعادت النظر إلى أولويات تلك الصناعة وأهمية العمل على تشجيعها لتكون داعما وقت الأزمات، مضيفا أن الصناعات الطبية عانت بشدة خلال السنوات الماضية، هذه الفرصة الأخيرة للحكومة لإنقاذ ما تبقى منها.

وأوضح أن عدد المصانع المسجلة بلغ 350 مصنعا، أغلبها صغيرة، بإجمالى استثمارات لا يتجاوز 2 مليار جنيه، يعمل بها 20 ألف عامل، ويغطى الإنتاج المحلى حوالى 20% من احتياجات السوق فقط، ويصل فى بعض المنتجات مثل السرنجات وفلاتر الكلى إلى 100%، ما يشير إلى أن هذه الصناعة تمتلك فرصا كبيرة للنمو التوسع ولكنها أيضا بعيدة تماما عن المستوى المطلوب لغياب الاهتمام الحكومى بتلك الصناعة لعقود طويلة.

وأشارت المذكرة إلى عدد من نقاط الضعف التى تعانى منها تلك الصناعة، فإلى جانب التوسع الحكومى فى الاعتماد الكلى على الاستيراد من الخارج، فان هذه الصناعة تعانى من تشوه كبيرة فى منظومة الرقابة، والتى تربطها حتى الآن بنقابة الصيادلة عند إنشاء مصنع جديد أو تسجيل المنتجات الطبية وشرط التسجيل بوزارة الصحة رغم أنه منتج هندسى، إلى جانب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد أغلب مكونات الإنتاج والمواد الخام، وهو ما يجعل عمليات التسعير عرضة للتقلبات الاقتصادية لأسعار

الصرف، ونقص الدعم السياسى والفنى والرقابى.

وتابعت المذكرة أن هذه الصناعة لديها فرص كبيرة للنمو وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل توجه الحكومة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أنحاء الجمهورية بحلول 2030، وضخ أكثر من 500 مليار جنيه حتى 2030 فى إعادة هيكلة المنظومة الصحية، منها زيادة عدد الأسرة والمستشفيات والوحدات الطبية وغيرها، وأيضا إعلان صندوق مصر السيادى عن تأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص للاستثمار فى لقطاع الرعاية الصحية بقيمة 300 مليون دولار، حيث سيعمل الصندوق على تحفيز العديد من الفرص الاستثمارية الأجنبية.

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وأضافت أن إصلاح أوضاع الصناعة يسهم فى تحقيق رؤية الشعبة لـ 2030 والتى تتضمن العمل على زيادة الصادرات لتصل 500 مليون دولار خلال 7 سنوات، وجذب استثمارات أجنبيه لإنشاء 100 مصنع، وتوفير 50 ألف فرصة عمل إلى جانب تقليل الواردات بمعدل 500 مليون دولار بنهاية العام الخامس.