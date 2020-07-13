شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مليون وحدة إسكان بتكلفة 200 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم وجار تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات بتكلفة تقديرية 61 مليار جنيه، كما يتم وجار تنفيذ 610 آلاف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ 140 ألف وحدة إسكان متوسط سواء سكن مصر أو دار مصر بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، فى كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، أن إجمالى ما تم تنفيذه وجار تنفيذه فى الإسكان الاجتماعى والمتوسط 750 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 145 مليار جنيه وإذا تم إضافة الـ250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل يكون تم وجار تنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 200 مليار جنيه.

وأكد أن أخطر الملفات التى أرقت الدولة هو ملف العشوائيات غير الآمنة التى بدأ التصدى لها بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008، وكانت أولى مهامه إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة فى 2010 وتم تحديثها فى 2014 بتوجيه من الرئيس السيسى حيث كشفت الإحصائيات عام 2010 أنها تصل إلى 200 ألف وحدة ارتفعت لـ242 ألفا فى 2014 يتم العمل فيها بالوقت الراهن.

وأوضح الجزار أن المناطق غير الآمنة تعنى افتقادها للسكن الملائم بمعنى أنه قد يكون سكنا متصدعا أو مساكن مبنية على خطوط السكك الحديدية أو على مخاطر جيولوجية فى الفوالق أو فى مناطق متصدعة تحت سفوح الجبال أو مبنية فى مخرات السيول أو تحت خطوط الضغط العالى أو تفتقد المساحات الكافية للمعيشة وغير متصلة بمياه الشرب والصرف الصحى أو تفتقد إلى الحيازة الآمنة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها إن الرئيس السيسى دائما يوجه ببناء الإنسان بصفته الحجر الأساس والبؤرة المركزية لبناء الوطن، منبهة أن الاستثمار فى البشر واجب وملزم وملح للحفاظ على مكتسبات الفترة السابقة ولتعظيم المليارات التى تم ضخها من أجل التنمية العمرانية.

واستعرضت الوزيرة خصائص سكان الأسمرات، موضحة أن 13.6% من الأسر تعولها سيدات، فى حين 47.7 % يبلغ عدد أفرادها أكثر من 4 أفراد، فضلاً عن أن 65% من هذه الأسر عمالة غير منتظمة، كما أن 14.5 % منها تعانى أمراضا مزمنة وإعاقة، و33 % يعانون الأمية، و11% منهم يحصلون على دعم نقدى، و17.3% يحصلون على معاش، و47.5 % يستفيدون من بطاقات التموين،.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك التى سيتم إطلاقها ستكون استكمالا لمجموعة المبادرات التى تطلقها الدولة خلال العام المالى الحالى والأعوام المقبلة لدفع عجلة الاقتصاد لزيادة القدرات الاستهلاكية للمواطنين.

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وأشار معيط، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، إلى مبادرة إنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل بـ90 مترا مربعا، بتكاليف حوالى 70 مليار جنيه، و60 ألف وحدة إسكان لمتوسطى الدخل، تتراوح مساحتها بين 95 و120 مترا مربعا، بتكاليف حوالى 30 مليار جنيه، بإجمالى 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات، فى إطار برنامج مليون وحدة سكنية، وأن البرنامج الزمنى للانتهاء منها سيكون الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال العام المالى الحالى، و105 آلاف وحدة خلال العام المالى المقبل، و105 آلاف وحدة خلال العام المالى 2022- 2023.

من جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تهدف للارتقاء بوسائل نقل الأفراد من خلال توفير وسائل الأمان والراحة وتشغيل مصانع السيارات والاستفادة من الطاقات غير المستغلة لهذه الصناعة والصناعات المغذية لها وتقليل معدلات التلوث والانبعاثات الضارة.

وأضافت الوزيرة، فى كلمتها، إن الهدف من المبادرة أيضاً الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعى وتخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا على موازنة الدولة وهى: السولار والبنزين، لافتة إلى أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة هدفها دعم الصناعات الوطنية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم حصر 1.8 مليون مركبة ضمن المبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن هناك برنامجا لتحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى غاز على مدار 3 سنوات بتكلفتة 1.2 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة البترول.

وأضافت الوزيرة أنه يوجد 240 ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار يصعب تحويلها للغاز لذا تحتاج لإحلال متكامل بميكروباص حديث لم يستخدم الغاز، وهذا سيكون بخطة لمدة 4 سنوات، حيث سيتم توفر مركبة حديثة للسائق بنظم تمويل ميسرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك 50 ألف سيارة تاكسى يزيد عمرها عن 20 عاماً وضعت الوزارة لها خطة على عامين، بالإضافة إلى الإحلال التدريجى للمركبات الملاكى المتقادمة والتى يتجاوز عددها وفق الحصر المبدئى 1.3 مليون مركبة بالتزامن مع خطة طموحة من وزارة البترول لتكثيف محطات الغاز على مستوى الجمهورية بإنشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه، موضحة أنه فى الوقت الحالى يتيح انتشار محطات الغاز إطلاق المبادرة وإتاحة المنظومة لأصحاب الميكروباص والسيارات الأجرة والملاكى.

وقالت الوزيرة إن هناك حملة إعلامية لتشجيع المواطنين للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعى، مع اتجاه الدولة للغاز الطبيعى للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق الاستفادة من فارق التكلفة بين البنزين والغاز الطبيعى، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعى، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات كما أن اتجاه الدولة لتصنيع سيارات كهربائية وموفرة للطاقة، سيقلل بشكل كبير من معدلات استهلاك البنزين والغاز وتقليل نسبة المدفوع.