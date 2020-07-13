شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لا أزمات فى سادس أيام امتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الثانوية العامة، الأحد، امتحان الدور الأول للعام الدراسى الجارى، فى مادة الكيمياء للقسم العلمى بإجمالى 386 ألفا و90 طالبا، ومادة الجغرافيا للقسم الأدبى بإجمالى 249 ألفا و273 طالبا، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس «STEM» الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم- الفيزياء- بإجمالى 709 طلاب، كما أدى طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية، الورقة الأولى والثانية.

وبدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان الامتحانات لأداء المسح الحرارى قبل أداء الامتحان، عن طريق الكواشف الحرارية فى الـ8 صباحا، والمرور من بوابات التعقيم واستلام غطاء الأحذية والمعقمات الشخصية قبل بدء الامتحان.

وشهد محيط اللجان تواجدا أمنيا لمنع تجمع أولياء أمور الطلاب وازدحامهم أمام اللجان، وارتدى الطلاب الكمامات وتم تنظيم دخولهم اللجان عبر الوقوف بطوابير بمسافة تباعد لا تقل عن متر.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من صور لامتحانى الكيمياء والجغرافيا، حيث تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا لأسئلة الامتحانات مقرونة بالإجابات بعد مرور نحو ساعة من بدء اللجنة.

فرحة على وجوه الطلاب بعد أداء الامتحان

وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، الصور المتداولة للتأكد من صحتها والتوصل لمصدرها لتوقيع الإجراءات القانونية وتطبيق قانون الغش عليهم.

وأكدت غرفة العمليات أنه بالنسبة لصور مادة الكيمياء المتداولة قبل الساعة 10 والنصف صباحًا تبين أنها صور قديمة لامتحانات الأعوام السابقة، وبعد الساعة 10:30 صباحًا تم ضبط الطالب «و. أ» بإدارة أخميم بمحافظة سوهاج بمحاولة غش بحيازة محمول وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشؤون القانونية، ولا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة وصور مركبة على أكواد امتحان مادة الاستاتيكا، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحان هذا العام، ولا يوجد تسريب أى امتحان من الامتحانات التى يقوم الطلاب بأدائها.

أما بالنسبة لامتحان مادة الجغرافيا فقد تم ضبط الطالبة «ن. م. أ. ف» بلجنة مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية بالشرقية، وعمل محضر غش وإحالة الواقعة للشؤون القانونية، وبشأن ما أثير حول وجود خطأ بالسؤال رقم 9 بالنموذج (أ) بامتحان الجغرافيا، أوضحت الهيئة الفنية لواضعى الامتحان أنه لا يوجد أخطاء والبدائل سليمة ويوجد بها الإجابة الصحيحة والسؤال موجود نصًا بالكتاب المدرسى صفحة «40».

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أى مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. وأضاف أنه تم التأكيد على مديرى المديريات التعليمية بتسليم البوكليت الخاص بالمواد التى لا تضاف للمجموع -التربية الوطنية- غدا بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية. وأوضح أنه لم يحدث أى تسريب للامتحانات ولكن تم تداول بعض أجزاء من الامتحانات بعد بدء الوقت بنصف ساعة وتم رصدها من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 15 حالة غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكترونى المختلفة، فى إدارات أخميم بسوهاج، الأقصر بالأقصر، الهرم بالجيزة، بلطيم بكفر الشيخ، الحسينية بالشرقية، أطسا بالفيوم، الشهداء، وشبين الكوم بالمنوفية، بنى سويف ببنى سويف، أبو تشت بقنا، المنتزه بالإسكندرية، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التى تم ضبطها بداخل لجان السير.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ4 طلاب فى القاهرة، أسيوط، كفر الشيخ، مطروح، وتم نقلهم إلى المستشفى، وفقًا لتقرير المسؤول الصحى باللجنة.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعى امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والتى أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير شمول الأسئلة على جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

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وفى نفس السياق، اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى، بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة «فيديو كونفرانس» مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وتم البدء فى تقدير العينة العشوائية، وأسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، البالغ عددها 11 ألفا و114 ورقة، عن نجاح 10 آلاف و201 طالب بنسبة نجاح 91.8%.

أبدى طلاب الشهادة الثانوية العامة فى المحافظات ارتياحهم من سهولة امتحانى الكيمياء للقسم العلمى، والجغرافيا للأدبى، موضحين أنهما كانا فى مستوى الطالب المتوسط، ففى البحيرة، قال عدد من الطلاب إن امتحانى الكيمياء والجغرافيا كانا فى مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أى شكاوى من الامتحانات.

وفى القليوبية، أعرب الطلاب عن ارتياحهم لسهولة الامتحانات.

وفى بنى سويف، قال يوسف عمر، طالب، إن امتحان الكيمياء جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وكان الوقت مناسبا، ما تسبب فى حالة من السعادة بيننا جميعا.

وفى كفر الشيخ، رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم 16 حالة غش بوسائل مختلفة، وتم تحرير محاضر للطلاب، منهم 4 محاضر بمدرسة التجارة بنين، و8 حالات غش لطالبات بمدرسية مصطفى سمير بدوى، وحالة غش بمدرسة صالح الشرنوبى، و3 حالات غش بمدرسة السلام الابتدائية، ومزق طالب ورقة زميله بمدرسة الحامول، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورصدت غرفة العمليات 13 حالة إعياء تم نقلهم بالإسعاف للمستشفيات.

فى سياق متصل، أدى طلاب الفرق النهائية بالجامعات امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمختلف الكليات، وسط إجراءات احترازية مشددة.