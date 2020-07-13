شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية الجديد: لست استثناء من شغف الشعب الكوري بالحضارة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير كوريا الجنوبية الجديد في القاهرة، هونج جين ووك، إنه ليس استثناء من شغف الشعب الكوري واحترامه العميق للحضارة المصرية القديمة الممثلة أفضل تمثيل في الأهرامات وأبوالهول.

أضاف السفير الجديد، في بيان، الأحد: «مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي كدولة محورية تلعب دورا هاما بين إفريقيا وآسيا وأوروبا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأعرب غن فخره بتعيينه سفيرا لبلاده في مصر، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر، متعهدا ببذل قصارى جهده لتكثيف العمل لتعزيز التبادل بين البلدين.

وأعلن السفير الجديد أنه سيمارس مهامه الكاملة كرئيس للبعثة الكورية في مصر بكل جدية بعد قضائه فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وقاد «هونج» إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية كنائب المدير العام ثم المدير العام على التوالي لمدة 3 سنوات، ويدرك أهمية مصر كشريك للتعاون الشامل لكوريا إدراكا كاملا.

وشهد آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين مثل النجاح في عقد اجتماع القمة بين الرئيس مون جي أون، والرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة 2018 والقمة الهاتفية في 5 مارس الماضي.

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