شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل ٤٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، اليوم الأحد، ٤٠ حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوي المحافظة، علاوة على ٣ حالات من خارج المحافظة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، وفق خريطة الإصابات أن مدينة ومركز بنها سجلت أعلى معدل للإصابة بالفيروس اليوم بـ٢٥ حالة، فيما سجل مركز طوخ ٩ حالات، وكفرشكر ٥ حالات، والخانكة حالة واحدة، بينما حققت مراكز ومدن العبور والقناطر وشبرا شرق وغرب وشبين القناطر وقليوب وقها «صفر إصابات».

وكشفت الاحصائيات أن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة حتي اليوم ٧٠٥٧ حالة، بينها ٥٤٠ حالة وفاة.