شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مبادرة زيادة الاستهلاك تهدف لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات 20% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن في أوقات الأزمات وعدم اليقين يحدث تغيير في أولويات المستهلكين وتفضيلاتهم، حيث يقل الطلب على الاستهلاك، ما استدعي وجود مبادرة دعم المنتج المحلي وزيادة الاستهلاك.

أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» مع الإعلامي محمد الباز: «المبادرة تهدف لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تبلغ نحو 20% وذلك بالاتفاق مع الغرف التجارية والصناعية على أن تقوم وزارة المالية بضخ 10% إضافية».

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة تتضمن السلع المعمرة والملابس والمفروشات إضافة إلى مستلزمات البناء والتكييفات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المبادرة قبل عيد الأضحي.

وتابعت أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة يصل إلى 64 مليون مواطن يمثلون المستفيدين من البطاقات التموينية كافة.