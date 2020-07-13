شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال إصلاح حميات بنها غدًا.. وخطة للتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جارٍ إصلاح العطل الذي حدث بشبكة الأكسجين بحميات بنها غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير ودخولها الخدمة مرة أخرى.

وقال الطباخ إنه تمت زيادة السعة السريرية للعناية المركزة بالمستشفى من ١٢ إلى ٢٥ سريرًا، بالإضافة إلى دخولها خطة التطوير حاليا ليتم إضافة رعاية متوسطة في الدور الأخير وتطوير شبكة الأكسجين بالكامل مرة أخرى ضمن خطة الوزارة لتعمل بتانك 7 آلاف لتر، وأيضًا تطوير الشبكة في بهتيم وطوخ المركزي وشبين القناطر.