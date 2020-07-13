شكرا لقرائتكم خبر عن والدها أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هي زوجة محمود الخطيب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أنا ابنة رجل مقاتل وزوجة لرجل أراه أشرف الرجال»، هكذا عبرت نيرفين فريد، زوجة الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، عن استيائها من الإساءة التي وجهت لها ولزوجها وأسرتها خلال الفترة الماضية.

وأعربت «فريد» عن غضبها بعدما «فاض بها الكيل» بحسب تصريحها، بسبب فيديو يتضمن عبارات مسيئة لزوجها وأسرتها، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان رئيس نادي الزمالك.

وخرجت زوجة رئيس الأهلي في تصريح عبر «فيسبوك» قائلة: «أنا ابنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد ومازال يعطي، ولم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب».

أضافت: «ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده، من حقنا أن نعيش في بلدنا آمنين مطمئنين لأن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوبًا سيدفع ثمنه)، أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟ فاض الكيل، وأريد حقي يا بلد، وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره».

من هي السيدة نيرفين فريد؟

اسمها الثلاثي نيرفين فريد متولي، وهي ابنة اللواء فريد متولي، أحد أبطال حرب أكتوبر.

أعرب الخطيب عن امتنانه لزواجه منها في تصريح تلفزيوني سابق، قائلًا: «من نعم الله على هي الزواج».

وعن كيفية تعاملها مع المشكلات التي تواجههما كزوجين، قال: «من الطبيعي أن تواجه كل أسرة عدد من المشكلات، ولكنني بطبعي أصمت حين يحدث بيننا خلاف ما، ومع مرور الوقت بدأت تدرك طباعي لذلك أصبحت تبادر بالاعتذار حتى وإن كنت مخطئ».

محمود الخطيب وزوجته السيدة نيرفين فريد

وعلى مدار فترة زواجهما التي بدأت منذ عام 1982، كان لنيرفين فريد دور كبير في التعامل مع الظروف الصعبة التي تعرض لها الثنائي: «حسيت برأيها ورؤيتها للمواقف، وتضحيتها»، وظهرت تلك التضحية في استمرارها في تعلم طب الأسنان، وبعد انتهاء الدراسة عملت لفترة قصيرة حتى أنجبت طفلتها الأولى رنا ثم الثانية ندى.

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وخلال حديثه، وجه الخطيب الشكر لزوجته: «بعد ذلك تناقشت معها بشأن ترك العمل من أجل تربية الأبناء، فتركته في اليوم التالي رغم ما بذلته من جهد في دراستها وعملها، لذلك أشكرها على ما فعلته معي خلال السنوات الماضية».

محمود الخطيب وزوجته السيدة نيرفين فريد

«حماتي هي أمي الثانية»، تربط الخطيب علاقة طيبة بوالدة زوجته، وعبر عن معزته لها قائلًا: «أمي الله يرحمها واخواتي الكبار وطنط عفاف، مش عايز أقول أني عايش ببركة دعاهم»، مشيرًا إلى أن حتى محادثتها الهاتفية معه تحمل شيء من الأمومة.

أضاف متحدثًا عن اللواء فريد متولي: «لما قعدت معاه اطمنت وحسيت إن البيت ده كويس»، مشيرًا إلى كون الرجل من العسكريين المنضبطين للغاية، الأمر الذي ظهر جليًا في أسلوبه وكيفية إدارته للحديث واستقباله للضيوف.