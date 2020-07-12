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شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: 1.3 مليون راكب استخدموا مترو الأنفاق السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل، في إحصائية لها، أن مليون و٣٠٠ ألف راكب استخدموا مترو الأنفاق، السبت.
واستخدم ٧٣٧ الف راكب الخط الأول حلوان/ المرج، وبلغ عدد ركاب الخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب ٤٨٧ الف راكب، وبلغ عدد ركاب الخط الثالث ٧٥ ألف راكب.
وبلغ ركاب قطارات السكة الحديد ٦١٥ ألف راكب من خلال ٨٦٧ رحلة.
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الوضع في مصر
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اصابات
82,070
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تعافي
24,419
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وفيات
3,858
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