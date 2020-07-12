شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: 1.3 مليون راكب استخدموا مترو الأنفاق السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، في إحصائية لها، أن مليون و٣٠٠ ألف راكب استخدموا مترو الأنفاق، السبت.

واستخدم ٧٣٧ الف راكب الخط الأول حلوان/ المرج، وبلغ عدد ركاب الخط الثاني شبرا الخيمة / المنيب ٤٨٧ الف راكب، وبلغ عدد ركاب الخط الثالث ٧٥ ألف راكب.

وبلغ ركاب قطارات السكة الحديد ٦١٥ ألف راكب من خلال ٨٦٧ رحلة.

إحصائية مترو الأنفاق

إحصائية مترو الأنفاق