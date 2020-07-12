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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد البطل الرائد هشام عباس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأحد، ميدان الشهيد البطل الرائد شرطة هشام عباس «ميدان الصيادين سابقا» بحي المناخ، بحضور والد الشهيد اللواء أسامة عباس، واللواء حسام بدرة، مساعد مدير الأمن، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ.
وأكد محافظ بورسعيد في بيان، أن إطلاق اسم الشهيد على الميدان يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية وتقديم دمائه الذكية الطاهرة للدفاع عن الوطن وأضاف أن هذا أقل ما يمكن أن يقدم للشهيد البطل الذي قدم نفسه فداءً للوطن، مؤكدًا أن سيرته العطرة ستظل في وجداننا جميعا على مر العصور والأجيال بعد أن حفر اسمه في سجل البطولة والفداء بحروف من نور.
وأكد أن القوات المسلحة والشرطة قدمت ولا تزال تقدم أبناءها فداءً لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن.
يذكر أن الشهيد رائد شرطة هشام عباس من أبناء بورسعيد، واستشهد في شمال سيناء خلال مواجهة مع الجماعات الإرهابية.
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