شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: ننفق من مال الدولة.. ونعمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن وضع الضوابط من أجل الحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعى يهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه، وحتى لا يتسلل غير المحتاجين إلى هذه الشريحة، وتابع:«نحن ننفق من المال الدولة والاشتراطات تضمن تكافئ الفرص لمحدودى الدخل....ولابد من ضوابط حتى يصل الدعم إلى مستحقيه».

وأضاف «الجزار»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن سعر الوحدة في الإعلان الأخير بلغ 235 ألف، رغم أن تكلفتها إلى 600 ألف جنيه، وتابع:«بها جزء كبير من الدعم الذي يحصل عليه المستفيد بشكل مباشر..فضلاً عن الدولة تدفع ضعفين قيمة القسط الشهرى».

وأشار «الجزار»، إلى أن الدولة الآن بمؤسساتها الحكومية تنشأ 200 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، مشيراً إلى أنه في السابق كان إجمالى ما تنشأة الدولة لم يتخطى 80 ألف من القطاعين العام والخاص في العام.

وقالن الحيز الجغرافى بالبلاد استنفذ قدراته الاستيعابية، كوننا منذ آلاف السنين نعيش على 7% من مساحة مصر، موضحاً أن الدولة الآن تقوم بعمل دراسات مع الجامعات من أجل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة والتوسع في الامتداد العمرانى والتنمية.

وأضاف أن الدولة تبذل مجهوداً كبيراً في تنفيذ وحدات سكنية لائقة ومتطورة للمواطنين لكافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى الاهتمام بمحدودى الدخل، وتنظيم الطرح من خلال الإعلانات التي تطرحها الدولة على المواطنين، وتابع:«وذلك حتى لا يكون المواطن عرضه لحد يضحك عليه».

وشدد وزير الإسكان، على أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين وتعمل على حلها، وتابع:«لا استطيع أن اقول كافة الشكاوى غير حقيقية.. نعم هناك بعض المشروعات بها تأخير في تنفيذ بعض شركات المقاولات ولكن هناك شكاوى غير منطقية».

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