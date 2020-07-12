شكرا لقرائتكم خبر عن «كن إيجابي».. مبادرة شبابية لممارسة الجري وركوب الدرجات على نيل المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «كن إيجابي ومارس الرياضة» أطلق مجموعة من الشباب تحت قيادة الكابتن صلاح سليم لاعب منتخب مصر لكمال الأجسام مبادرة لممارسة الجري وركوب الدراجات وتمارين اللياقة يوميا على شاطئ النيل بالمنصورة.

ولاقت المبادرة إقبالا كبيرًا من شباب مدينة المنصورة وحرص عدد كبير على التواجد في المكان المحدد من الخامسة صباحا لممارسة الرياضة تحت إشراف فريق متخصص ووفق إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبدأ الفريق المنظم للمبادرة في تنظيف المكان المحدد على المشاية السفلية المطلة على النيل مباشرة ثم قاموا برش الأرض وتعقيمها مع وضع علامات لتحقيق التباعد قبل حضور المشاركين وتوافد المئات من البنات والشباب والأطفال للمشاركة وقام أحد الأطباء المشاركين في قياس درجات الحرارة لجميع المشاركين كما تم توزيع كمامات وزجاجات مياه عليهم.

وقال كابتن صالح سليم صاحب المبادرة «أنا من مدينة المنصورة ولاعب في منتخب مصر لكمال الأجسام وبطل أفريقيا والبحر المتوسط وصاحب منظمة بحثية علمية هي circles association”» الحمد لله ناجح في حياتي وشغلي وفكرت اني أرد الجميل لأهل بلدي المنصورة لأن أي نجاح كان بفضل أهلي وأصحابي بسبب تشجيعهم ودعمهم المستمر ففكرت أنا ومجموعة من الشباب أصدقائي إننا نعمل مبادرة مجانية بدعم من المنظمة الخاصة بي تخلى الناس تنزل تلعب رياضة مرة ثانية خاصة بعد طول مدة الحظر الفترة الماضية مع اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا «

وأضاف «أطلقت المبادرة على الصفحات الخاصة بى على الفيس بوك وإنستجرام ولاقت الفكرة إقبال كبير ودعم من جروبات شبابية متعددة مثل مجموعة كابتن حازم ربيع وجروب Mansoura runners والزفتاوي غيرها من المجموعات الشبابية المعروفة بالمنصورة وبدءنا بالفعل منذ أسبوع والحمد لله من أول يوم كان العدد كبير حوالي 100 شاب وفتاة والأعداد زادت حتى وصلت الجمعة الماضية إلى 650 شاب وفتاة وأطفال»

وأضاف: «اللى بنعمله اننا بالاستعانة بالفريق بتاعنا بننزل ننظف المكان يوميا ونعقمه بالكامل ولما الناس بتيجى بنقيس درجة الحرارة لكل الموجودين ونوزع عليهم كمامات ومياه للشرب واحيانا نوزع وجبات فطار بعد الجرى وفي معنا فريق تأهيل خاص بالجري وفريق خاص برياضة الدراجات وفى مجموعات بتعمل كلاسات متخصصة وعملنا جروب للبنات بجوار جروب للولاد وللبنات مدربة وللأولاد مدرب تحت إشراف الكابتن باز علشان يتم ممارسة الرياضة بشكل علمي وصحيح مش مجرد خروج وجرى خلاص وبنحرص يكون في مسافات بين كل شخص والثاني لتحقيق التباعد وبيمر عليهم الدكتور أسامه الشريف طبيب نائب بمستشفى الجامعة وشريكى بالمنظمة لقياس درجات الحرارة لكل المتواجدين لضمان سلامتهم الصحية ولو أي شخص درجة حرارته أكثر من 37 درجة لانجعله يشارك فبعيدا عن كورونا ده غلط عليه يمارس الرياضة وردجة حرارته مرتفعه كمان ممنوع حد يشارك إلا وهو لابس الكمامة لتوفير أعلى درجات الأمان وكذلك تحقيق التعايش مع المرض»

وتابع «بنبدأ بتمارين لياقة ثم الجرى والدراجات ولما بالبنات بتجرى بنخرج معهم خط دراجات من الشباب لحماية إخواتهم البنات من أي مضايقات ممكن تحصل في الشارع والحمد لله الموضوع لاقى نجاح وإقبال كبير وكل الناس المشاركة مبسوطة وسعيدة ونفسيتها ارتاحت وكده احنا نجحنا في تحقيق هدف المبادرة وهو نشر الروح الإيجابية بين الناس علشان يحبوا بلدهم أكتر»

ودعا «سليم» من خلال المبادرة توجيه طاقات الشباب لأمور إيجابية قائلا «احنا بدءنا بالرياضة وحققنا نجاح وإقبال كبير من الشباب والفتيات وده استجابة لمبادرات الرئيس السيسي ووزارة الشباب لنشر فكرة ممارسة الرياضة وركوب الدراجات وإنشاء الله هيكون لنا مبادرات داعمة لقضايا هامة في الوطن مثل مكافحة الإدمان والتحرش»

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وأضاف «ونفسنا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشاركنا يوم في هذه المبادرة علشان يعرف إن شباب المنصورة شباب إيجابي وبيحب وطنه»

وطالب بضرورة دعم المبادرة من قبل محافظة الدقهلية قائلا «نفسي بس المحافظة تدعمنا بحاجة بسيطة جدا أن الحي ييجي كل يوم ينظف المكان ويتم وضع باسكات للقمامة لأن طبعا بنستهلك كمامات وزجاجات مياه ومناديل وغيرها واحنا بننظف المكان لكن بيرجع يتسخ مرة أخرى بسبب العدد الكبير».