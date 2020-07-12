شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تقدم طفيف في مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة الري السودانية، اليوم الأحد، إن الدول المعنية بأزمة سد النهضة قدمت مقترحات لحل الأزمة.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته قناة «العربية»، «تقدم طفيف في اليوم الـ 10 من مفاوضات سد النهضة، وآلية حل النزاعات».
وكانت وزارة الري المصرية أكدت في وقت سابق، استمرار الخلافات في الملفات الرئيسية الخاصة بسد النهضة.
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