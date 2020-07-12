شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل خط قطارات بضائع لنقل حاويات شركة يابانية من ميناء الإسكندرية لدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إحدى الشركات التعاقد مع هيئة السكة الحديد لتشغيل خط قطار البضائع لنقل الحاويات الخاصة بخط ملاحي ياباني من ميناء الإسكندرية إلى ميناء دمياط بمعدل رحلة أسبوعيًا، وذلك بعد تفريغها في ميناء الإسكندرية ونقلها إلى ميناء دمياط تمهيدًا لنقلها لإعادة شحنها صادر أو فوارغ إلى بلاد الشرق الأقصى.

وأوضح بيان، الأحد، أن أول رحلات القطار قامت بنقل 25 حاوية 40 قدم، بعد إعادة تشغيله مرة أخرى بعد فترة توقف عامين، معتبرة أن نقل تلك الحاويات بالقطار يعتبر إنجازا رائعًا لأنه يوفر عنصر الأمان في نقل الحاويات العملاقة والتي توجد صعوبة كبيرة في نقلها بأي وسيلة نقل أخرى، حيث أن الخط الملاحي أصبح يعمل بصفة دورية، وتدخل إلى ميناء الإسكندرية مركبين شهريًا تصل حمولة السفينة المسجلة ٥٠ ألف طن، بالإضافة إلى المراكب التي تدخل موانئ دمياط والسخنة وبورسعيد منذ بداية عمل الخط في 2018.

وأوضح محمد سلطان، مدير التشغيل بالخط الملاحي، أنه يتم شحن الحاويات إلى ميناء دمياط لإعادة شحنها على البواخر من ميناء دمياط على بواخر تصل حمولتها المسجلة إلى ١٦٠ ألف طن، مشيرة إلى أن طلب النقل بالقطار كان بالتزامن مع دخول المراكب للعمل بميناء الإسكندرية لنقل الصادرات والواردات من الإسكندرية إلى أمريكا وإيطاليا وأسبانيا واليونان.