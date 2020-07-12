شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: سيارات السولار لا يمكن تحويلها للعمل بالغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه جاري تحويل سيارات الأجرة والملاكي والميكروباص إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن الرئيس السيسي وجه بعمل حصر لكل السيارات.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغرض من تحويل السيارات للعمل بالغاز هو تحسين حياة المواطن.

وأضافت أن السيارات التي تعمل بالبنزين التي لم مضي على إنتاجها 20 عامًا سيتم تحويلها إلى العمل بالغاز، مؤكدة أن هذا سيوفر للمواطن 50% مما ينفقه على البنزين.

وأوضحت أن من يستخدم بنزين بـ 4 آلاف جنيه شهريا فإن نفس الكمية من الغاز ستصل 2000 جنيه، إلى جانب الحفاظ على البيئة واستغلال اكتشافات الغاز.

وأكدت أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة، وهناك برامج تمويلية لمنح المواطنين بسيارات جديدة، موضحة أن السيارات التي تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها إلى العمل بالغاز.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن إحلال السيارات بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها.

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وأوضحت أن هناك برامج تمويلية بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، وأن قيمة التحويل البالغة من 8 إلى 12 ألف جنيه سيتم تسديدها بالتقسيط بمبالغ زهيدة على فاتورة الغاز.