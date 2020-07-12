شكرا لقرائتكم خبر عن الجارحي: الخطيب قدوة في الأخلاق الرفيعة.. ومصر دولة قانون ومؤسسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن دعمه الكامل، لرئيس القلعة الحمراء، محمود الخطيب، بعد الفيديو الذي انتشر مؤخرا والمنسوب لرئيس الزمالك، ويحمل ألفاظا خارجه ضده.

وكتب الجارحي، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «محمود الخطيب كان وسيظل قدوة ومثل في الأخلاق الرفيعة والإخلاص والانتماء للوطن.. وصورة مشرفة لمصر أمام العالم بمشواره الرياضي لاعبا وإداريا، وأي مواطن مصري يتمنى أن يصبح ابنه مثل محمود الخطيب».

وواصل: «مصر دولة قانون ومؤسسات ورجالها شرفاء أشداء.. وأتعجب كيف يقول أحدهم أن مصر دولة لا يوجد بها رجال!».