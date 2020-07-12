شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: 535 فندقا حصلت على الشهادة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأحد، أن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على الشهادة الصحية بلغت 535 فندق، موضحة في بيان أنه تم تسلم ١٥ فندقًا بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لجميع ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في بيان، الأحد، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٤ فنادق بالقاهرة الكبرى هي هابيتون، ومايوركا، وجراند نايل تاور، وسقارة بالم كلوب، و٥ فنادق بجنوب سيناء هي ريحانة رويال، والباشا كوست، وشارم بلازا، وريف اوازيس، وديزرت فيو، بالإضافة إلى ٦ فنادق بالبحر الأحمر هي ايفوري سويتس، وللي لاند، والمملوك بلاس، ومينا فيل، وخليج أبوسومة، موفنبيك سومه باي.

وبعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٥٣٥ فندقًا في ٢١ محافظة على مستوى الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على بقية الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.