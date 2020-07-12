شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية» تعلن وفاة رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية إثر إصابتها بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، مساء اليوم، وفاة الدكتورة سلوي فرحات، إستشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بمحافظة الدقهلية، متأثره بإصابتها بفيروس كورونا والتى أصيبت به أثناء أداء عملها بمستشفى المطرية.

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن الطبيبة أصيبت بفيروس كورونا، وتم حجزها بقسم العزل بمستشفى المطرية ثم تم نقلها لمستشفى العزل تمي الأمديد، ومنها إلى قسم العزل بمستشفى الصدر بالمنصورة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشف «الشحات» أن محافظة الدقهلية فقدت 12 طبيبا وطبيبة خلال الفترة الماضية إثر إصابتهم بفيروس كورونا، بينهم طبيبان خارج البلاد.

وأعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، قائمة الشرف لشهداء الواجب من الأطباء وضمت 11 من أعضائها توفوا بفيروس كورونا وهم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

كما توفي الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور على هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا.

وأكدت النقابة أنه سيتم ضم شهداء الواجب من الأطباء للقائمة التي سيتم إعلانها تباعا بالنقابة.

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