ثلاجة الموت و"شاومينج واتس آب".. 24 ساعة "شرطة" في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طالب وراء تسريب أسئلة الامتحانات، مصنع غير مرخص لمنتجات اللحوم، ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ومخزن بدون ترخيص، وغلق جزئي لشارع الهرم.. تلخص تلك العبارات جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تسريب الامتحانات عبر "واتس آب"

رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إدارة طالب وشيقيقته مقيم بالهرم لمجموعة تحمل اسم (تسريب ثانوية عامة علمى) عبر تطبيق "واتس آب"، استخدمها في نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتى (الفيزياء – التاريخ) أثناء انعقاد اللجان مقابل مبالغ مالية، وأمكن ضبطه والهاتف المستخدم.

مصنع بولاق

معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين كشفت عن نشاط صاحب مصنع بسطرمة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، يقوم بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم والبسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تصنيعها وتوزيعها على المحلات والمطاعم مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وأمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته 1.5 طن بسطرمة ومقطعات لحوم فاسدة.

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غلق شارع الهرم

تجري إدارة مروري الجيزة غلقا جزئيا لشارع الهرم أمام مستشفى جنة بمنطقة المساحة؛ لنقل مرفق الغاز الطبيعي ضمن أعمال المشروع القومى لمترو الأنفاق (الخط الرابع) وذلك لمدة يومين بدءا من الـ12 صباحا وحتى الخامسة صباحا دون تعطيل الحركة المرورية.

ثلاجة الموت

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية؛ لحيازته 2.2 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

مخزن الوراق

ضبطت قوات الشرطة مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالوراق؛ لحيازته 6.3 طن "جبن أبيض- مكرونة - حلاوة طحينية" مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.