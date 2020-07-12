إخلاء سبيل مالك دار نشر شهيرة بكفالة 5 آلاف في اتهامه بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة عابدين، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل "م. ه" مالك دار نشر شهيرة بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالتحرش وهتك عرض الشاعرة آلاء حسنين.

وكشفت المحامية مها أبوبكر، تفاصيل تعرض موكلتها الشاعرة آلاء حسانين للتحرش وهتك العرض، من صاحب دار نشر شهير في عابدين يدعى "م. ه".

وقالت "أبو بكر" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أمس السبت، إنها موكلتها قبل عام ونصف كانت متواجدة في دار النشر لشراء بعض الكتب وتعدى عليها المشكو في حقه بالتحرش وهتك عرضها.

وأضافت المحامية أنها توجهت مع "حسانين"، الأربعاء الماضي، إلى قسم شرطة عابدين، وتقدمت ببلاغ حمل رقم 2079 لسنة 2020، وأحُيل للنيابة العامة؛ للتحقيق.