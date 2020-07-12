"بيتي اتخرب وبضاعتي بقت رماد".. أقوال متضرر في حريق سوق توشكى بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

استمعت نيابة حلوان الجزئية لعدد من المتضررين في حريق سوق توشكى بحلوان. وقال فوزي عبدالستار، مالك أحد محلات الأحذية بالسوق، إن الحريق اندلع في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد في صندوق قمامة، ثم امتد إلى محل "إيشاربات" ثم إلى الباكيات والمحلات الموجودة في السوق.

وأضاف "عبد الستار" أن ضيق ممرات السوق أدى لسرعة امتداد النيران لحوالي 500 محل وأصبحت رمادًا. وعن خسائره، قال إن النيران أتت على محتويات محله بالكامل "بيتي اتخرب.. بضاعة بـ150 ألف جنيه بقت رماد".

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أمّا محمد سيد، يملك "باكيتين" للملابس، فخسر بضاعته بالكامل، قائلًا أمام النيابة "حاولت أطفي النار.. لكن ملحقتش أعمل حاجة وخسارتي تتعدى الـ200 ألف جنيه".

كانت الحماية المدنية سيطرت على الحريق بعد الدفع بـ15 سيارة إطفاء وخزانات مياه. وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وملابساته.

وقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذي نشب بأجزاء منه، وأمر بإزالة آثار الحريق.