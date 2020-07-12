تخفيضات تصل لـ1000 جنيه.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في مصر الجديدة والنزهة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشرقية، للتيسير على المواطنين.

وينشر (الخليج 365) أسعار التصالح الجديدة في حي مصر الجديدة والنزهة على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1500 جنيه للسكني و1600 جنيه للتجاري و1600 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1200 جنيه للإداري و1600 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 800 جنيه للسكني و1000 جنيه للإداري و1000 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.



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