"السياحة": تسليم 27 مركزًا للغوص واليخوت شهادة السلامة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 8 مراكز للأنشطة البحرية و8 مراكز غوص و11 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، لمعاودة النشاط مرة أخرى.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها تلك المراكز لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأكدت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 مراكز للغوص بمحافظة البحر الأحمر، و10 يخوت سفاري، ومركزين للأنشطة البحرية، ومركز العاطف للألعاب المائية والأنشطة البحرية والألواح الشراعية.

وتابعت سامي: "بالإضافة إلى 6 مراكز للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، و4 مراكز للغوص، ويخت سفاري.