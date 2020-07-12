- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
شارك عدد من طلاب وطالبات الأزهر الشريف، الأحد، في احتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة لإسكان الأسمرات.
وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية، يثبت يوما بعد يوم أن مصر تسير في طريق التنمية، الذي بدأته قبل ستة أعوام، منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.
وأضاف عامر، أن الأعوام الست الماضية كانت بارقة أمل وطوق نجاة لهذا البلد الطيب، وشهدت البلاد نقلة كبيرة يشهد لها القاصي والداني على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية إقليمية أو دولية.
وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مصر شهدت إنجازات وطفرة معمارية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو بشائر الخير أو حي الأسمرات ومشاريع الإسكان المختلفة وأنفاق بورسعيد ومشروعات تنمية سيناء وغيرها من المشروعات، إلى جانب اهتمامه بصحة المواطن المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة الأزهر: افتتاح السيسي مشروعات قومية يؤكد أن مصر على طريق التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.