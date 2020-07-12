أخبار مصر | الخميس.. إعلام القاهرة تنظم مؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا الأبعاد والتداعيات"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الخميس.. إعلام القاهرة تنظم مؤتمر "الإعلام وأزمة كورونا الأبعاد والتداعيات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة في الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل، مؤتمرا تحت عنوان "الإعلام وأزمة كورونا.. الأبعاد والتداعيات"، تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ود. هويدا مصطفى عميدة الكلية.

ويتضمن البرنامج عقد ثلاث جلسات، تبدأ بالجلسة الافتتاحية وتلقي فيها د. هويدا مصطفي عميدة الكلية كلمة ترحيب بضيوف المنصة الإليكترونية، وتوضيح الأبعاد والتداعيات التي دعت كلية الإعلام إلى تنظيم المؤتمر.

ويعقب ذلك كلمة كل من د. محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة د. رنا أحمد الحجة مديرة إدارة البرنامج بمنظمة الصحة العالمية.

وصرحت د. حنان جنيد أمين عام المؤتمر وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر سيعقد عبر تطبيق سيسكو ويبكس الإلكتروني للتواصل عن بعد، بمشاركة ممثلين عن مجلس الوزراء ومراكز البحث العلمي ووزراء دولة سابقين، وكوكبة من. الإعلاميين، وتتم المشاركة كاملة الكترونيا.

وحسب البرنامج المعلن، ينظم المؤتمر جلستين في وقت متزامن في الساعة الواحدة إلا الربع (12،45) دقيقة، وتستمران حتى الساعة الثانية ظهرا.

ويناقش المشاركون عبر المنصة الإليكترونية في الجلسة الأولى التي ترأسها د. هويدامصطفي، محورين موضوعيين، المحور الأول وهو تحت عنوان "الإعلام والتعليم وإدارة الأزمة"، والمحور الثاني وهو تحت عنوان "التعليم الإليكتروني في الجامعات". Advertisements

وتتطرق الجلسة الأولى في محورها الموضوعي الأول "الإعلام والتعليم وإدارة الأزمة"، إلى تناول عدد من الموضوعات الفرعية وهي، (دور الإعلام في التوعية من مخاطر فيروس كورونا، مواجهة الإعلام لمحاولات التشكيك وترويج الشائعات وكيفية تقديم المعلومات، دور الإعلام في تشكيل الرأي العام في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وإعلام المواطن، الإعلام وكيفية إبراز التحديات وجهود الدولة، دور الإعلام في الدعم المعنوي للفريق الطبي والمواطن، والإعلام وتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي أثناء الأزمات).

ثم تناقش الجلسة المحور الموضوعي الثاني فيها وذلك تحت عنوان "التعليم الإليكتروني في الجامعات"، حيث يتعرض المشاركون لمناقشة (كيفية تطبيق نظام "الهجين" وإجراء التوازن بين التعليم عن بعد online والتعليم المباشر، مميزات التحول للتعلم الإليكترونية باستخدام النظم والبرامج الإليكترونية، ودور الإعلام في استخدام الطلاب للمنصات والبرامج التعليمية الإليكترونية). ومن المقرر أن يشارك في هذه الجلسة كمتحدثين كل من لواء د. حسام أنور، عضو لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، ود. سلوى العوادلي، وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، ود. حمادة محمد كامل، خبيرة إدارة الأزمات، وا. سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء، وا. خالد سعد، كبير مذيعي القناة الأولى، وبمشاركة المعقبين كل من د. محمود علم الدين ود. ليلى عبد المجيد أستاذي الصحافة بالكلية.

وتناقش الجلسة الثانية، محورين موضوعيين، الأول وهو "البحث العلمي والاقتصادي وتجربة كلية الإعلام للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا"، المحور الموضوعي الثاني تحت عنوان "الدراسات العليا والتحول الإليكتروني".

وخصص المنظمون المحور الأول للجلسة الثانية "البحث العلمي والاقتصادي وتجربة كلية الإعلام للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا" لمناقشة موضوعات "دور الإعلام في إدارة أزمة كورونا ومواجهة الشائعات والأخبار المزيفة، المعالجة الإعلامية لأزمة كورونا وطرق المواجهة والوقاية، إضافة إلى تناول دور الإعلام الجديد في التوعية ورصد الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالأزمة".

وترأس الجلسة الثانية د. حنان جنيد، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة ومن المقرر أن يشارك في هذه الجلسة كمتحدثين كل من د. نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، د. هبة السمري، وكيلة كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا، د. حسن سلامة، رئيس قسم الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ود. محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وبمشاركة المعقبين كل من د. أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، ود. شيماء ذو الفقار رئيس الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام.