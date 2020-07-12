أخبار مصر | ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا لقرار من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رقم ٣٩٦٧ لسنة ٢٠٢٠ للتيسير على المواطنين.

وننشر لكم الأسعار الجديدة لمناطق مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر وعين شمس والمطرية والسلام أول والسلام ثان والمرج.

ويبدأ المتر للمجمعات السكنية بـ300، والتجاري 350 جنيه، والإداري 300 جنيه بحسب كل منطقة.

إعدام 35 كيلو لحوم فاسدة داخل محلات شهيرة بالقاهرة

وأعلنت رئاسة حي غرب القاهرة، بدء تنظيم حملات تموينية وبيطرية، بقيادة اللواء محمد عقل، رئيس الحي، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وأوضح عقل، أن الحملات ستشمل المرور على محلات الجزارة بمناطق (وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى)، لافتا إلى أن بعضها أسفر اليوم الأحد، عن إعدام ١٠ كيلو لحوم فاسدة، لا يصلح للاستخدام الآدمي من محلات حاتي شهير في شارع شامبليون كما تم إعدام ٢٥ كيلو لحوم فاسدة من محلات شهيرة في شارع ٢٦ يوليو بالزمالك.

محافظ القاهرة: حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مشروع حي الأسمرات 3 تكلف 3.6 مليار جنيه، ويحتوي على 7440 وحدة سكنية.

وأشار "عبدالعال" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" إلى أن الأسمرات 1 يضم 176 عمارة، والأسمرات 2 يضم 134 عمارة، والأسمرات 3 يضم 124 عمارة.

وقال اللواء خالد عبدالعال، إن عدد الوحدات السكنية في "الأسمرات 3" 7440 وحدة سكنية، على مساحة 65 فدانا، وتتسع لـ 35 ألف نسمة ومفروشة بالكامل.

ما لا تعرفه عن الأسمرات 3

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروع الأسمرات 3 بالمقطم وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، الذي يتبناه الرئيس منذ فترة للقضاء على المناطق العشوائية، وتسكين أهاليها في مساكن آدمية بديلة وراقية.

ونستعرض لكم أهم المعلومات عن مشروع الأسمرات 3:-

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من أكبر المشاريع للقضاء على العشوائيات:

- يقام على مساحة 65 فدان

- يضم 7440 وحدة سكنية

- يحتوي على 124 عمارة

- يوجد في كل عمارة أسانسير

- وموتتكون العمارة من دور أرضي و9 أدوار متكررة

- وكل عمارة تضم 60 شقة

- يوجد بالأسمرات 3 176 محلا تجاريا

- ويضم مسجد وكنيسة ومخبر آلي

- ويحتوي على 4 ملاعب متعددة الأغراض من بينهم ملعب كرة قدم

- ويوجد على مبنى اجتماعي وحمام سباحة حديقة للأطفال

- 4 حضانات على مساحة 460 متر

- تضم الأسمرات 3 أربع وحدات صحية على مساحة 460 متر

- ويوجد ساحات انتظار لألف سيارة