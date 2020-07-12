أخبار مصر | طلاب الأزهر يشاركون في افتتاح السيسي مشروعات قومية والأسمرات 3

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلاب الأزهر يشاركون في افتتاح السيسي مشروعات قومية والأسمرات 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عدد من طلاب وطالبات الأزهر الشريف، الأحد، في احتفالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة لإسكان الأسمرات.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية، يثبت يوما بعد يوم أن مصر تسير في طريق التنمية، الذي بدأته قبل ستة أعوام، منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وأضاف عامر، أن الأعوام الست الماضية كانت بارقة أمل وطوق نجاه لهذه البلد الطيبة، وشهدت البلاد نقلة كبيرة يشهد لها القاصي والداني على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية إقليمية أو دولية.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مصر شهدت إنجازات وطفرة معمارية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو بشائر الخير أو حي الأسمرات ومشاريع الإسكان المختلفة وأنفاق بورسعيد ومشروعات تنمية سيناء وغيرها من المشروعات، إلى جانب اهتمامه بصحة المواطن المصري.

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وأكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، أن امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي بالشهادة الثانوية، قد مر بدون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج.

وطمأن رئيس قطاع المعاهد الطلاب، بأن هناك لجان منعقدة في نهاية كل امتحان لدراسة وتقييم أسئلة الامتحانات بعد كل مادة، والتعامل بشكل فوري بما يتناسب مع المستوى العام للطلاب ومصلحتهم.

وأشار أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل 8 حالات غش الكتروني، و10 حالات غش ورقي، كما تم إلغاء ندب رئيس لجنة و10 أعضاء لإخلالهم بالواجب الوظيفي، فيما تراجعت حالات الإخلال والتي كانت ما بين شطب على إجابات أو تمزيق أوراق، واصفًا إياها بأنها "غير كثيرة".

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.