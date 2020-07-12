أخبار مصر | رئيس ترميم الآثار: "كفاءة المرمم المصري جنبت متحف المركبات تكلفة مضاعفة" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس ترميم الآثار: "كفاءة المرمم المصري جنبت متحف المركبات تكلفة مضاعفة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لترميم الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن المرمم المصري لا يقل كفاءة عن مثيله حول العالم، بل إنه يتفوق عليهم في كونه يعمل في أثر هو ملك له، ويحوطه بعناية يفتقر لها المرمم الأجنبي.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات إلى الخليج 365، أن المرمم المصري الذي يعمل في الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، هو نفسه الذي يعمل في الشركات الخاصة خارج الوزارة، وبنفس المواد، فلا فارق في العمل من ناحية الإتقان والكفاءة، بل بالعكس فالإتقان هو عنوان العمل في قسم الترميم لأنه لا بديل عن الإتقان.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المواد المستخدمة في الترميم في بعض الأحيان وبعض المواقف المعينة يعاد استخدامها كالمواد المستخدمة في تغليف الآثار ونقلها، والتي نوصي دائمًا بشراء مواد تصلح للاستخدام عدة مرات للتوفير على موارد المجلس الأعلى للآثار.

وعن تكلفة ترميم متحف المركبات الملكية والتي أعلن وزير السياحة والآثار أنها بلغت 63 مليون جنيهًا مصريًا قال عبد الفتاح إن هذا الرقم كان من الممكن أن يكون بالدولار أو باليورو وهو ما يوفره المرمم المصري عندما يعمل وبكفاءة تقنية لا تقل عن كفاءة المرممين الأجانب.

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جاء ذلك تعليقًا من عبد الفتاح على ما أنجزه فريق ترميم متحف المركبات الملكية والذين قاموا بترميم 42 مركبة، وأكثر من 70 لوحة، حيث يتم تجهيز المتحف الآن للافتتاح بتكلفة بلغت 63 مليون جنيهًا.