امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية: الاشتباه في إصابة 4 طلاب بكورونا.. و6 حالات غش بـ«الموبايل»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة في المنوفية نقل فرد أمن بمدرسة عبدالحميد الرخاوى بهورين و4 طلاب ببركة السبع وشبين الكوم إلى المستشفيات لارتفاع درجة حرارتهم والاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب مزق ورقة الإجابة بمدرسة الحرية الفندقية، وحيال طالب آخر استخدم الهاتف المحمول في الغش بمدرسة الدكتور محمد السيد الشنوانى ع بشبين الكوم. وتم نقل طالبة بمدرسة الشهيد جميل أ بابل بمركز تلا لإصابتها بمغص معوى وإسهال، وضبط طالبين أثناء قيامهما باستخدام الهاتف المحمول في الغش بمدرستى الزهراء أ وعمر الأشقر بتلا. وتم نقل طالبتين بمدرسة الشهداء أ بنات إلى المستشفى لإصابتهما بحالة إغماء وقىء واتخاذ اللازم، واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال طالب بمدرسة الشهداء ع بنين لاستخدامه الهاتف المحمول في الغش. وفى الباجور، تم نقل معلمة «ملاحظ» فور تعرضها لضيق بالتنفس وإغماء بمدرسة تلوانة المطورة بنات، وفى مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بسنتريس بأشمون تم عمل محضر إثبات حالة نفسية لطالبة ترفض الحل وبتقرير الزائرة الصحية تبين أنها سليمة. وفى قويسنا، تم نقل طالبين بمدرستى الشهيد إلهامى عبدالمنعم والجوهرية فور تعرضهما لحالة هبوط وإغماء وتم عمل اللازم، وفى سرس الليان تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طالبين بمدرسة الشهيد محمود عزت الثانوية لاستخدام الهاتف المحمول في الغش. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 81,158

تعافي 23,876

وفيات 3,769

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