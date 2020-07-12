شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسمرات: الحي عبارة عن «مدينة بدون توكتوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إن حي الأسمرات اليوم كانت في يوم عرس بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثالثة من الحي، لافتَا إلى أن المرحلة الثالثة شهدت افتتاح مدينة رياضية شبابية بتكلفة 230 مليون جنيه، وكل الألعاب مجانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الدولة تستهدف اخراج جيل جديد من الشباب، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات عبارة عن «مدينة بدون توكتوك».

ولفت إلى أن الحي تم افتتاحه منذ أربع سنوات، ولم يستطيع أحد من الاهالي تغير لون بلاكونة، وهذا يأتي في إطار الحفاظ على الحي، مشيرًا إلى أن الحي وفر الكثير من فرص العمل للأهالي، ويتم حاليًا تصدير منتجاتهم من الملابس الجاهزة لألمانيا، والسبح للسعودية.

وأشار إلى أن جميع سكان حي الاسمرات حصلوا على حق انتفاع بإيجار شهري، ولا يحق لهم بيع هذه الوحدات، لافتًا إلى أن الحي رصد قيام 42 مواطنًا بتأجير وحداتهم، وتم سحب منهم هذه الوحدات.