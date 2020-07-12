شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث استعدادات غلق منفذ الشاحنات الجمركي منتصف يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، اجتماعًا لمناقشة بدء غلق منفذ الشاحنات الجمركي جنوب المحافظة منتصف الشهر الحالى بالتوازى مع أعمال تطوير شارع الشاحنات.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام، واللواء محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات، واللواء طارق حجاب، مدير الادارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظ، ويسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، والعميد محمد بصلة، مدير إدارة مرور بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أنه بداية من يوم 15 الجارى سيتم خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمي ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والاذدحام الناتج عن مرور الشاحنات.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على سرعة تنفيذ اعمال تطوير شارع الشاحنات وتكثيف العمل بمعدلات عالية نظرا لاهمية الشارع الذي يمر على المداخل الرئيسية للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتي شارع 23 ديسمبر والربط على محور 30 يونيو بطول حوالي 4 كم وعرض 4 حارات بكل اتجاه، مؤكدا مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار.

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