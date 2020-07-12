شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: عودة استقبال مرضى الكلى بـ«حميات الزقازيق» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بالمرور على مستشفي حميات الزقازيق لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى.

ووجه وكيل الوزارة بتفعيل وحدة الكلي الصناعي، وسرعة الانتهاء من عمل فواصل وممرات آمنة خاصة بمرضي الكلي، لتقديم الخدمة الطبية لهم بالوحدة، بما يضمن عدم تعرضهم للعدوي من الحالات التنفسية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، بعد أن كانت الوحدة تقدم الخدمة لمصابي كورونا فقط، وبعد انخفاض نسبة مؤشرات التردد لحالات كورونا.

وخلال زيارته للمستشفي ناقش وكيل وزارة الصحة بعض المقترحات لتطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، وكلف مدير الطب العلاجي ومدير المستشفيات، بالتنسيق مع مدير المستشفي بسرعة الإنتهاء من الدراسة والعرض لبدء الأعمال من خلالها الميزانية المالية التي تم توفيرها من المديرية لتطوير المستشفي.