شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الدولة رفعت المعاشات وأقرت علاوات دورية.. ومعدل البطالة تراجع 5.6% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التجربة المصرية في ظل أزمة كورونا قامت على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة التنمية والإنتاج.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن معدلات البطالة وصل إلى 7.5% بعدما كانت 13.1 %.
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه تم زيادة المرتبات والمعاشات وإقرار العلاوات الدورية، حين بعض الدول خفضت المرتبات.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري ومتانة الجنيه، موضحة أنه حال الاستمرار على المعدلات التي كانت خلال يناير، وفبراير الماضيين لكان معدل النمو وصل إلى 6%.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
81,158
-
تعافي
23,876
-
وفيات
3,769
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: الدولة رفعت المعاشات وأقرت علاوات دورية.. ومعدل البطالة تراجع 5.6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.