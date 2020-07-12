شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الدولة رفعت المعاشات وأقرت علاوات دورية.. ومعدل البطالة تراجع 5.6% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التجربة المصرية في ظل أزمة كورونا قامت على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة التنمية والإنتاج.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن معدلات البطالة وصل إلى 7.5% بعدما كانت 13.1 %.

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه تم زيادة المرتبات والمعاشات وإقرار العلاوات الدورية، حين بعض الدول خفضت المرتبات.

وأوضحت أن المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري ومتانة الجنيه، موضحة أنه حال الاستمرار على المعدلات التي كانت خلال يناير، وفبراير الماضيين لكان معدل النمو وصل إلى 6%.