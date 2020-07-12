شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودة النشاط.. رئيس «قصور الثقافة» يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على منع الزحام داخل قصور الثقافة ومراكز الإبداع بعد عودة الأنشطة منتصف شهر يوليو الجارى، مع استمرار أنشطة الأطفال «أون لاين»، وضرورة الإلتزام التام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين والرواد.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة قصور الثقافة إلى مركز الإبداع الفني بمدينة دمنهور، الأحد، لمتابعة استعدادات عودة الأنشطة منتصف يوليو الجارى، وتفقد خلالها قاعات المركز ونادى تكنولوجيا المعلومات ومسرح المركز.

وأكد «عواض» ضرورة التأكد من وضع اللافتات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في أماكن ظاهرة وبكافة جوانب المركز لتكون واضحة للزوار، واستخدام وسائل التعقيم الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي، والتعقيم الدوري للمكتبة، مع إقامة البروفات الفنية بالأماكن المفتوحة بالمركز.

وأشاد رئيس الهيئة باستعدادات مركز الإبداع لدمنهور واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة استعدادًا لعودة النشاط، مؤكدًا ضرورة منع دخول المواطنين أو الموظفين للمركز دون ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد وأخذ الأمر بجدية تامة.

رئيس هيئة قصور الثقافة يزور مركز الإبداع بدمنهور

رئيس هيئة قصور الثقافة يزور مركز الإبداع بدمنهور

رئيس هيئة قصور الثقافة يزور مركز الإبداع بدمنهور

رئيس هيئة قصور الثقافة يزور مركز الإبداع بدمنهور