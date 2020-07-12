شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنتهي من تبريد حريق سوق توشكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت قوات الحماية المدنية من أعمال تبريد موقع الحريق الذي نشب بسوق توشكي بحلوان صباح الأحد، وتم إخماده دون خسائر في الأرواح.
وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر السوق من الحريق كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
ويتكون سوق توشكي من 514 باكية على مساحة ٤ آلاف م٢ وتمارس فيه أنشطة بيع مختلفة «ملابس وفاكهة ومأكولات وخضار» ويبين حصر الخسائر المبدئية تأثر ٦٠% من مساحة السوق بالحريق.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكي الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو وفيات.
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