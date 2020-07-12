شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: برنامج لإحلال 50 ألف سيارة تعدى عمرها 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن برنامج لإحلال 50 ألف سيارة تعدى عمرها 20 عاما.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغرض هو تحسين حياة المواطن

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن إحلال السيارات بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها.

وأوضحت أن هناك برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك لتحويل السيارات للعمل بالغاز، مؤكدة أن قيمة التحويل سيتم تسديدها على فاتورة الغاز.

وأردف، أن هناك 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز كما أننا بصدد إنشاء 366 محطة أخرى بتكلفة 6.7 مليار جنيه .

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