شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم العاشر.. «الري»: المناقشات حول سد النهضة عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الري والموارد المائية، إنه «تواصلت لليوم العاشر على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».

وقال بيان الوزارة، الصادر، مساء الأحد: «حيث استهل الوزراء الاجتماع بإستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو والتى قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والإثيوبي خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا ان المناقشات عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية».

وتابع: «فى نهاية الإجتماع تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً ويعقب ذلك عقد الإجتماع الوزارى على أن يتم في نهاية الإجتماع رفع التقرير النهائى إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الافريقي».