شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكشف حجم الأضرار الواقعة على سوق توشكى بعد الحريق.. ولا خسائر بالأرواح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت قوات الحماية المدنية من أعمال تبريد موقع الحريق الذي نشب بسوق توشكى بحلوان صباح اليوم الأحد، وتم إخماده دون خسائر في الأرواح.

وقرر خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر السوق من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان، لبيان أسباب الحريق، ويتكون سوق توشكى من 514 باكية على مساحة ٤ آلاف م٢ وتمارس فيه أنشطة بيع مختلفة (ملابس، وفاكهة، ومأكولات، وخضار) ويبين حصر الخسائر المبدئية تأثر ٦٠% من مساحة السوق بالحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى، الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو وفيات.