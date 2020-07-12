شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 25% الحد الأقصى للتصالح من قيمة المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تطوير ميدان التحرير على أعلى مستوى عالمي.

وكشف الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر في كل المحافظات المطلة على النيل.

وتابع وزير الإسكان، أن ممشى سياحي على نهر النيل للترفيه وإمتاع المصريين، ويعد نقلة حضارية لكورنيش النيل في القاهرة وباق المحافظات.

وأكد وزير الإسكان، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر تبلغ 750 مليون جنيه.

وأوضح أن تكلفة مشروع منطقة مثلث ماسبيرو بلغت مليار جنيه، مردفًا: «الجامعات تضع شروط تخطيطية لاسترجاع الوجه الحضاري للعمران في مصر».

وأكد أن قيمة التصالحات تختلف بين القرى والمدن، مؤكدا أن الحد الأقصى لقيمة التصالح 25% من قيمة المخالفة.

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