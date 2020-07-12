شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مليون عامل يوميًا يشاركون في مشروعات العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان أن حجم العمالة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ مليون عامل يوميًا في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة ستتخطى 88 مليار جنيه.

وتابع الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حجم الإنفاق على العشوائيات تجاوز 250 مليار جنيه حتى الآن» مشيرا إلى أن المواطن يتسلم الوحدة السكنية كاملة ويدفع 300 جنيه شهريًا فقط للصيانة، وفي بعض المشروعات يدفع مبلغ ما بين 3 أو 5 آلاف تأمين للمنقولات.

وأوضح أن هناك 11 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة نهاية العام.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مشروعات التطوير على العشوائيات سيصل إلى مليون و150 ألف مواطن نهاية العام، لافتا إلى أنه تم إنشاء مليون وحدة سكنية من بينها 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة 145 مليار جنيه.