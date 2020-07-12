شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل الذي ألقى قصيدة «عاشقين ترابك يا مصر» أمام الرئيس: حد يخاف وهو واقف قدام باباه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطفل كريم أحمد، الذي ألقى قصيدة «عاشقين ترابك يا مصر» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينة الأسمرات، إنه لديه من العمر 6 سنوات، ويعيش في حي الأسمرات منذ عامين، وكان يعيش قبل ذلك في اسطبل عنتر بمصر القديمة، متابعا: «الأسمرات طبعا أحسن من مكانا القديم، لأنها نضيفة وحلوة وفيها ملاهي وملاعب وكل حاجة».

أضاف الطفل كريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، «ماما وبابا هما اللي حفظوني القصيدة، وأنا كنت عايز أحفظها عشان أقولها قدام الرئيس السيسي، وأنا ماخوفتش وكنت ثابت مكاني قدام الريس، هو حد يخاف وهو واقف قدام بابه؟ الرئيس زي بابا، وبقوله شكرا يا سيادة الرئيس على المجهود اللي بتعمله معانا، وشكرا إنك حميت مصر، وأنا بتمنى إن أفضل دايما في حي الأسمرات».

بينما قال والد الطفل كريم: «بالرغم من إني سبت بيتي اللي عشت فيه سنين، إلا أن المكان في الأسمرات أنضف وآمن وأحسن، في فرق كبير بين المنطقة هنا والمنطقة اللي كنا عايشين فيها، وبقول لأي حد يكون قدامه الفرصة إنه يسيب العشوائيات ويروح مكان أفضل يختار المكان الأفضل عشان أولاده، وبوجه الشكر للرئيس السيسي».