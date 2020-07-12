شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لست مجنونًا لكي أسب الخطيب وكهربا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صحة الفيديو المنسوب له والذي نشر في الساعات القليلة الماضية، مشددًا أنه ليس «مجنون» لكي يسب محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الأحمر.

وأضاف مرتضى في تصريحات عبر فيديو نشر له على صفحته «فيسبوك» :«عمري ما شتمت الخطيب بهذه الشتيمة، وكهربا هربان من الزمالك منذ سنة».

وتابع :«أنا لست مجنونًا لكي أقول مثل هذا الكلام، لماذا تم نشر هذا الفيديو الآن؟ الهدف من ذلك إثارة فتنة بعد قضية نادي القرن»

وأكمل :«فعلاً مصر ليس بها رجل لأن فيها أسود، الفيديو الذي نشر مفبرك والفتنة لن تحدث بين الأهلي والزمالك بسبب وعي الجماهير».

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