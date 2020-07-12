شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشترط إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة مصر للطيران، تحديث إجراءات السفر للمسافرين من القاهرة إلى دبي في بيانا لها يتضمن الإشتراطات الجديدة للسفر إلى دبي.

وقالت الشركة في بيان لها: «في ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر، تهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين إلى مدينة دبي اعتبارًا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا».

وتابعت: «كما ترجو مصر للطيران السادة عملائها الكرام ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ PCR كما يُرجى التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم».