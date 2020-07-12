شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: لا إصابات أو اشتباه بين جميع أفراد الأطقم الطبية المتعاملة مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عن تواصل الجهود لتقديم الخدمة المتميزة وتوفير الرعاية اللازمة لأبناء المحافظة، وذلك بالرغم من جائحة كورونا السائدة على مستوى العالم.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، الأحد، إنه تم استنفار القطاع الصحي وإعلان حالة الطوارئ في الإدارات الصحية ومختلف المستشفيات والمراكز الحضرية والوحدات الطبية المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثيرين على مستوى دول العالم.

وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة المرض ونشر التوعية الصحية لتوضيح كيفية الإصابة به وطرق الوقاية ومخاطر المرض.. إلى جانب توفير الرعاية الأساسية والوقائية للمواطنين بالتنسيق مع المحافظة وتعاون مختلف الجهات بدعم مجتمعي لمواجهة هذا الفيروس القاتل.

وأكد اتخاذ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، العديد من الإجراءات لتأمين المحافظة داخليا وخارجيا ومنع التجمعات وتنظيم العمالة وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية التي أدت إلى استمرار خلو المحافظة من أي إصابة..

وذكر أنه لم تظهر أي إصابات إلا في نهاية مايو الماضي، وهنا تم استنفار جميع الأجهزة وفى مقدمتها القطاع الصحي، وبدأ التعامل مع الحالات المستجدة بفرض إجراءات احترازية جديدة بهدف تقليل نسبة الإصابة وتم إنشاء أماكن العزل اللازمة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير كميات من الأدوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ومستلزمات مكافحة العدوى، إلى جانب توافر مواد وأدوات التعقيم بكميات كافية لامكان التعامل مع أي حالة اشتباه أو إصابة وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف أنه اتُّخذت جميع الخطوات والإجراءات للترصد النشط والإيجابي لأي حالة مرض معد وفى مقدمتها كورونا، وإقامة نقاط للترصد ونشر الوعي الصحي والتوعوى على المواطنين.

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كما تم تكثيف الجهود على مستوى العيادات والمستشفيات الخاصة لمواجهة كورونا، والتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس.