شكرا لقرائتكم خبر عن «كان أقصى طموحي أحضن ابني».. متعافية تروي تجربة إصابتها بكورونا أثناء الحمل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لمتحدث وزارة الصحة والسكان على موقع «فيسبوك»، الأحد، فيديو لسيدة متعافية من فيروس كورونا المستجد، أُصيبت أثناء فترة حملها.

وسردت السيدة قصة إصابتها، قائلة: «يوم 19 مايو كان أول يوم ليّ في الشهر التاسع، بدأت تظهر عليّ الأعراض يوم 23 مايو، حسيت بسخونة، وصهد ورشح خفيف، وكحة خفيفة، ومش حاسة بطعم الأكل».

أضافت: «سألت الدكتور عن حالتي، وأكد لى أنها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ثم انعزلتُ في غرفة بمفردي حتى يوم 3 يونيو، ثم توجهت إلى مستشفى العزل».

تابعت: «بعد ولادتى الدكتور قال لي: بصي على شمالك ده محمد ابنك، وبعد كده أخدوه، وكان أقصي طموحي إنى أحضنه، وبعد أسبوع نتيجة المسحة بتاعتي وبتاعة محمد ظهرت وكانت سلبية، وأتصلوا بينا قالول لنا تعالوا خدوه، وروحنا أخدناه».

من جهته، قال الدكتور يحيى ديوار، مدير الطواريء بأحد مستشفيات العزل: «طلبت من الوزارة ومستشفيات العزل المجاورة تحويل حالات السيدات الحوامل المصابة بكورونا، بجانب تقديم الخدمة الطيبة للمصابين بشكل عام».

اضاف: «بدأتٌ بتجميع فريق العمل، وأجريتُ 10 عمليات ولادة لسيدات حوامل مصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة حمل نحو 15 سيدة حامل ومصابة».

وختم قائلًا: «أحب أقول للسيدات الحوامل يا ريت تفضلوا في البيت في فترة الحمل، لان إصابة الأم بتأثر على نسبة الأكسجين اللى عندها، وبالتالى بتأثر على نسبة أكسجبن الطفل، بمجرد ظهور الأعراض لازم نكشف فورا».

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