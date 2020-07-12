شكرا لقرائتكم خبر عن يطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه.. سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد مرتضي منصور يتهمه بالاعتداء عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للمكتب الفني للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد النائب البرلماني مرتضي منصور، يتهمه بالاعتداء عليه.

وذكر البلاغ أنه «تقدم ببلاغ ضد هذا الكائن على أثر الفيديو المنشور على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتي حوت على ألفاظ متدنية قذرة وسبه لشعب مصرK ويؤكد هذا السب حلفه بالطلاق أن مفيش في مصر راجل، وعلى أثر ذلك اتصل مرتضى به على هاتفه المحمول وكان ذلك في الساعة 4.24 دقيقة مساء على مرأى ومسمع من جميع محامين المكتب، وبحضور موكل كان في مكتبه وانهال عليه بالألفاظ البذيئة والتهديدات مستحلفا أنه سوف يحبسه، بل أكثر من ذلك قال في المكالمة حوريك أزاي حصفيك».

وطلب صبري في بلاغه من النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور والتحقيق في البلاغ وسماع شهود الإثبات وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.