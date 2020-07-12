شكرا لقرائتكم خبر عن يستمر 3 أشهر.. محافظ دمياط تفتتح المعرض الثاني لمدينة الأثاث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، مساء الأحد، معرض مدينة دمياط للأثاث في دورته الثانية، ويستمر لمدة 3 أشهر، على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع، بمشاركة 61 عارضًا من صناع المدينة.

وتفقدت المحافظ أقسام المعرض، وأشادت بالمنتجات المعروضة وتصميماتها المختلفة التي تعكس جودة الأثاث الدمياطى وما يمثله من شهرة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلى بل بالشرق الأوسط بأكمله.

وأكدت المحافظ حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على خلق آفاق تسويقية جديدة للصناع بمدينة دمياط للأثاث والعمل على استعادة مُنتجات دمياط لمكانتها على الخريطة الصناعية.

والتقت محافظ دمياط عددا من رواد المعرض الذين أكدوا إعجابهم بالمعروضات وأسعارها المناسبة، فضلاً عن قيامها بمناقشة بعض الآراء التي تقدم بها الصناع، حيث أكدت دراسة كافة المقترحات وبحث إمكانية تنفيذها.

وأشارت إلى أن العرض حقق نحو مليون جنيه مبيعات أثناء تجهيزات الدورة الثانية، موضحة أنه يتمً تذليل كافة العقبات التي تعوق تطوير تلك الصناعة، واتخاذ خطوات حقيقية لخدمة الصناع بالمدينة من خلال إشراكهم بكافة المشروعات والمبادرات وفتح أسواق تصديرية لمنتجاتهم.

وأوضحت المحافظ أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للدورة الأولى من المعرض خلال تدشين مدينة دمياط للأثاث، ديسمبر الماضي، تعد نقطة انطلاقة حقيقية لتلك الجهود.

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية

محافظ دمياط تفتتح معرض مدينة الأثاث فى دورته الثانية