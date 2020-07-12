شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الأسبق: تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي يدعم المواطن ويوفر العملة الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد المواطن على توفير نصف سعر الوقود حال تموين السيارة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الغاز الطبيعي يساعد الدولة على توفير العملة الصعبة فضلا عن تحسين البيئة، وتوفير مصادر الوقود الأخرى لمشروعات البتروكيماويات».

وأضاف: «وزارة البترول أنشأت محطات متخصصة لصيانة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي»، مؤكدا أن ما يشاع بشأن تأثير تحويل السيارات إلى غاز بالسلب على مواتير السيارات لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن هناك محطات تموين السيارات بالغاز متوفرة، داعيا إلى أهمية تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.